«Манчестер Сити» не намерен продавать перспективного Бобба

В «Манчестер Сити» готовы сделать ставку на вингера Оскара Бобба в новом сезоне.

21-летний футболист впечатляюще проводит предсезонный этап – на его счету два забитых мяча и три результативных паса в четырёх товарищеских встречах. Норвежец давно доказал свой талант, но рассчитывать на место в стартовом составе «горожан» ему непросто, в связи с чем в прессе ведутся логичные разговоры о возможном уходе игрока.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, отпускать Бобба в «Манчестер Сити» не планируют – особенно в том случае, если команду покинет Хулиан Альварес. Рулевой Хосеп Гвардиола очень ценит Оскара.