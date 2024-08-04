Лебёф: «То, что я вижу в «Челси» - это позор»

Бывший французский футболист лондонского «Челси», Франк Лебёф, скептически относится к шансам команды в следующем сезоне. Он считает, что «Челси» переживает кризис, выхода из которого пока что не видно.

- Они могут делать что угодно с деньгами, но я не вижу результата. Как бывший игрок клуба, я считаю позором то, что происходит сейчас в «Челси», - цитирует слова Франка Лебёфа The Sun.

Напомним, что защитник выступал в лондонском «Челси» с 1996 по 2001 год. Новый сезон английского чемпионата стартует шестнадцатого августа. Уже в первом туре «пенсионерам» предстоит ответственный матч - с «Манчестер Сити».