Мареска назвал роль Стерлинга в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, как будет использовать Рахима Стерлинга.

Прошедший сезон сложился для английского вингера неоднозначно – он не всегда попадал в стартовый состав при Маурисио Почеттино. В сегодняшнем товарищеском поединке с «Манчестер Сити» (2:4) Стерлинг забил свой первый гол при Мареске, отличившись на 59-й минуте, спустя всего 14 минут после выхода на замену.

«Позиция Стерлинга – вингер, именно так он и играет в предсезонных матчах. Я не вижу его ни на каких других позициях. Несомненно, Рахим – один из наших важных игроков», – цитирует журналист Бобби Винсент итальянского наставника.