​Лебёф: «Мареске не на кого положиться»

Бывший игрок лондонского «Челси» Франк Лебёф разочарован положением дел в клубе, он считает, что болельщикам «пенсионеров» не стоит рассчитывать на скорый ренессанс коллектива, который сменил главного тренера. По словам Лебёфа, новому наставнику, итальянскому специалисту Энцо Мареске, не на кого положиться - в команде нет лидера.

- В команде есть талантливые игроки, но нет лидера, на которого можно положиться. Я считаю, что это большая проблема для Энцо Марески, - цитирует слова Франка Лебёфа The Sun.

Французский футболист выступал за лондонский «Челси» с 1996 по 2001 год.