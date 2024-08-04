Мареска прокомментировал ошибки «Челси» в матче с «Манчестер Сити»

Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Сити» в товарищеском матче (2:4).

Одной из главных причин такого исхода стали ошибки игроков «синих». Хет-трик в составе «горожан» оформил Эрлинг Холанн – норвежский форвард отличился дважды уже к 5-й минуте.

«Ошибки – часть процесса. Но я знаю «Манчестер Сити» много лет, и эта команда, как правило, не позволяет соперникам многого, всегда старается контролировать мяч – сегодня мы не позволяли им это делать на протяжении большей части матча», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Энцо Марески, занявшего должность рулевого «Челси» перед началом текущего сезона.