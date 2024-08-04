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Мареска – о поражении от «Манчестер Сити»: «Очень странный матч»

04 Августа 2024 • 03:41 Комментировать
Манчестер Сити
4:2
Челси

Рулевой «Челси» Энцо Мареска оценил выступление своей команды в товарищеском матче с «Манчестер Сити» (2:4).

Уже к 5-й минуте лондонцы успели пропустить дважды – оба раза отличился Эрлинг Холанн, в итоге оформивший хет-трик. Примечательно, что «синие» превзошли команду Хосепа Гвардиолы по количеству ударов и проценту владения мячом.

«Честно говоря, очень странный матч. Наш план был хорош. Если не считать первые пять минут, когда мы пропустили дважды, команда хорошо себя показала. «Челси» создавал шансы, но пострадал от нехватки качества в чужой трети поля», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.

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