Гвардиола нашёл объяснение ошибкам «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал грубые ошибки игроков «Челси».

Лондонцы облегчили задачу «горожанам», в составе которых хет-триком отметился Эрлинг Холанн. Товарищеская встреча завершилась со счётом 4:2.

«Ошибки «Челси»? Это происходило из-за состояния поля. На «Стэмфорд Бридж» подобного не случилось бы. Позвольте мне сказать, я вижу, чего хочет Энцо [Мареска, главный тренер «Челси»], и мне это нравится. И я говорю это вовсе не потому, что он мой друг», – передаёт журналист Бен Джейкобс высказывания Гвардиолы.

7 августа «Челси» проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом». Для «Манчестер Сити» предсезонная подготовка завершена – уже 10 августа команда разыграет Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед».