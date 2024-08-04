Гвардиола ответил на вопрос о переговорах Альвареса с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о возможном переходе нападающего Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико».

«Матрасники» считаются главными претендентами на аргентинца наряду с «ПСЖ». По распространённым данным, испанский клуб уже провёл переговоры с агентами 24-летнего форварда.

«Нечего сказать, – отвечает Гвардиола на вопрос о вероятном переезде Альвареса в Мадрид. – Он наш игрок, скоро он вернётся, я обниму его и поздравлю с победой на Кубке Америки, и мы также обсудим Олимпийские игры», – приводит журналист Бен Джейкобс слова рулевого «горожан».

Если верить слухам, «Манчестер Сити» готов продать Хулиана Альвареса, но потребует более 80 млн евро.