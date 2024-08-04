Тен Хаг объяснил отсутствие Магуайра в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему центрального защитника Гарри Магуайра не оказалось даже на скамейке запасных.

31-летний футболист отыграл по тайму в предыдущих контрольных матчах с испанским «Бетисом» и лондонским «Арсеналом», но сегодняшнюю встречу с «Ливерпулем» вынужден пропустить.

«Это всего лишь мера предосторожности, – комментирует своё решение тен Хаг. – Мы посчитали правильным не включать Гарри в состав. Конечно, во время предсезонной подготовки в нашей команде не обошлось без травм, но это часть футбола», – заявил в предматчевом интервью нидерландский рулевой.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция поединка «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».