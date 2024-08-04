​Тен Хаг: «Начать хорошо важно, но ещё важнее хорошо закончить»

В Англии готовятся к началу чемпионата, и наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили, насколько важным он считает удачное начало чемпионата. По словам нидерландского специалиста, он предпочитает хорошие концовки, нежели удачные старты.

- Начать чемпионат хорошо - это хорошо, но важно, как его заканчиваешь. В первом сезоне мы неудачно стартовали, но затем закончили сезон третьими и далеко продвинулись в Европе. Начало - это базис, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В первом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом», это случится шестнадцатого августа.