«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч

Арне Слот и Эрик тен Хаг решили, кто выйдет в стартовом составе в предсезонном товарищеском поединке команд.

«Ливерпуль»: Келлехер – Цимикас, Куанса, Конате, Брэдли – Гравенберх, Эллиот – Джонс, Карвалью, Салах – Жота.

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Амасс, Эванс, Линделоф, Уан-Биссака – Каземиро, Коллайер – Санчо, Маунт, Диалло – Рэшфорд.

Матч пройдёт в США на стадионе «Уильямс-Брайс». Начало встречи запланировано на 02:45 по московскому времени.

В предыдущей игре «красные дьяволы» взяли верх над испанским «Бетисом» (3:2), а «Ливерпуль» в тот же день одержал победу над лондонским «Арсеналом» (2:1).