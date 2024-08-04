Холанн оформил хет-трик во встрече с «Челси»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился первым хет-триком в новой кампании.

24-летнему норвежцу потребовалось всего пять минут, чтобы оформить дубль в товарищеском поединке с «Челси». Ждать следующего гола сегодняшнему капитану «горожан» пришлось дольше: на 56-й минуте «синие» в очередной раз не удержали нападающего и позволили тому сделать хет-трик – так преимущество команды Хосепа Гвардиолы увеличилось до четырёх мячей – 4:0.

В составе «Манчестер Сити» также забил Оскар Бобб. На 59-й минуте Рахим Стерлинг поразил ворота своей бывшей команды и отыграл один мяч – 4:1.

Следить за событиями концовки встречи можно в формате текстовой трансляции на сайте LiveResult.