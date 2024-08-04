Собослаи не сыграет против «Манчестер Юнайтед» – названа причина

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи пропустит товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед».

Рулевой «красных» Арне Слот не включил венгра в состав на предсезонную встречу. По информации журналиста Джеймса Пирса, всё дело в усталости футболиста. У 23-летнего хавбека нет никакой травмы – ему просто требуется отдых.

Поединок «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 02:45 по московскому времени.

Доминик Собослаи выходил в стартовом составе в двух предыдущих контрольных матчах мерсисайдцев против «Бетиса» (1:0) и лондонского «Арсенала» (2:1). В первом случае полузащитник отметился забитым мячом.