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Собослаи не сыграет против «Манчестер Юнайтед» – названа причина

04 Августа 2024 • 02:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 2.90 X 4.30 2 2.13
Через 0 ч. 29 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи пропустит товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед».

Рулевой «красных» Арне Слот не включил венгра в состав на предсезонную встречу. По информации журналиста Джеймса Пирса, всё дело в усталости футболиста. У 23-летнего хавбека нет никакой травмы – ему просто требуется отдых.

Поединок «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 02:45 по московскому времени.

Доминик Собослаи выходил в стартовом составе в двух предыдущих контрольных матчах мерсисайдцев против «Бетиса» (1:0) и лондонского «Арсенала» (2:1). В первом случае полузащитник отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арне Слот Доминик Собослаи ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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