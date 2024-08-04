Известен итог новых переговоров «Челси» и «Атлетико» по Галлахеру

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер стал ещё ближе к переезду в Испанию.

В субботу мадридский «Атлетико» провёл новые переговоры с представителями «синих» по трансферу англичанина – состоявшиеся обсуждения описываются инсайдером Фабрицио Романо как «позитивные». Оба клуба уверены в том, что сделка будет заключена. Предстоит урегулировать ещё несколько нюансов.

«Челси» заработает на продаже своего воспитанника 40 млн евро. Руководство лондонцев намерено как можно скорее провернуть трансфер.

Ранее Конор Галлахер отказался продлевать контракт с «Челси». Действующее соглашение 24-летнего хавбека истекает через 11 месяцев.