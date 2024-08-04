​Тен Хаг: «Два трофея? До меня «Манчестер Юнайтед» шесть лет ничего не выигрывал»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает неуместной критику его работы, указывая на то, что два трофея под его началом - это хороший результат на фоне неудач клуба при предыдущих наставниках. Он напомнил о том, что до него «Манчестер Юнайтед» ничего не выигрывал в течение шести лет.

- Хотя кто-то и говорит, что мы выиграли лишь два трофея, не забывайте - в предыдущие шесть лет «Манчестер Юнайтед» ничего не выигрывал. Мы понимали, что нужны перемены. Проект уже даёт положительные результаты, - считает тен Хаг, слова которого цитирует BBC Sport.