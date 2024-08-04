Холанн оформил дубль к 5-й минуте матча с «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил два быстрых мяча в ворота «Челси».

Норвежский футболист, выведший «горожан» на поле с капитанской повязкой, открыл счёт в товарищеском матче уже на третьей минуте, реализовав пенальти. Спустя всего две минуты коллектив Хосепа Гвардиолы удвоил преимущество над «синими» – автором гола снова стал Холанн.

24-летний форвард забил по одному мячу в предсезонных встречах с «Селтиком» (3:4) и «Миланом» (2:3), проведя на поле 68 и 45 минут соответственно. В предыдущем поединке с «Барселоной» (поражение в серии пенальти после ничьей 2:2) Холанн поразить ворота не сумел.