«Манчестер Сити» определился с требованиями по Альваресу

В «Манчестер Сити» готовы рассмотреть продажу нападающего Хулиана Альвареса.

«Горожане» продолжают следовать стратегии «не удерживать игроков, желающих уйти», поэтому рассмотрят трансферные предложения по аргентинцу, хотя его уход не входил в планы руководства. При этом, по сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Манчестер Сити» не пойдут на уступки потенциальным покупателям: клуб запросит солидную сумму за чемпиона мира, а предложения на сумму в 40-60 млн евро и варианты с арендой, о которых ранее шла речь, будут отвергнуты.

Главные претенденты на Хулиана Альвареса – «ПСЖ» и мадридский «Атлетико». Оба клуба уже провели переговоры с агентами 24-летнего форварда.