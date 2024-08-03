Новичок «Челси» Адарабиойо поделился мнением о Мареске

Центральный защитник «Челси» Тосин Адарабиойо ответил на вопрос о главном тренере команды Энцо Мареске.

26-летний игрок пополнил ряды «синих» в начале межсезонья, перебравшись из «Фулхэма» на правах свободного агента. Тогда же команду возглавил и Мареска – его переманили из «Лестера».

«Замечательная личность, – высказывается об итальянском специалисте Адарабиойо. – Все ребята отлично с ним ладят. Он требователен к нам, но иногда может пошутить. С ним очень интересно работать», – приводит журналист Бен Джейкобс слова английского центрбека.

В 00:30 по московскому времени стартует четвёртая предсезонная игра «Челси» под руководством Энцо Марески – соперником будет «Манчестер Сити».