Дьюсбери-Холл: «Через шесть месяцев вы увидите совсем другой «Челси»

Полузащитник «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл высказался на тему развития команды под руководством Энцо Марески.

В 00:30 по московскому времени стартует очередной предсезонный матч «синих» – на этот раз соперником будет «Манчестер Сити». Ранее лондонцы сыграли вничью с «Рексхэмом» (2:2), уступили «Селтику» (1:4) и обыграли «Америку» (3:0).

«Нам потребуется некоторое время – в прошлом году было то же самое. Случались ошибки, но команда прогрессировала с каждой неделей – уверен, это же происходит в «Челси» и сейчас.

Мы провели всего три предсезонных матча, и хорошо, что болельщики уже видят наш прогресс. Я убеждён, что через шесть месяцев всё будет выглядеть совсем не так, как сейчас», – цитирует пресс-служба «Челси» Дьюсбери-Холла, приобретённого в июле у «Лестера».