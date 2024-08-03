Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен не одобряет вариант с арендой в «Челси»

03 Августа 2024 • 23:26 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не хочет уходить в аренду.

Нигерийский футболист намерен сменить клуб до закрытия трансферного окна, а в «Наполи» намерены заменить форварда Ромелу Лукаку. Напрашивающийся в данной ситуации обмен в настоящее время не обсуждается – «Челси» не может позволить себе подписание Осимхена из-за ограничений финансового фэйр-плей. Один из возможных вариантов – аренда, однако такая опция не нравится самому 25-летнему игроку, докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

Ситуация может измениться в ближайшие недели, если желающих приобрести Осимхена так и не найдётся. Чтобы провернуть сделку, «Челси» и «Наполи» придётся проявить изобретательность при обсуждении финансовых деталей перехода.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Ромелу Лукаку Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

03 Августа
22:18
Гюсто – об участии «Челси» в Лиге конференций: «Лучше, чем ничего»
29 Июля
14:09
​«Челси» представил гостевую форму
28 Июля
23:36
«Челси» намерен усилить ещё две позиции в летнее трансферное окно
20:31
В Англии шутят, что осенью Лэмпард сменит Мареску в «Челси»
27 Июля
04:39
«Атлетико» потребует 70 млн евро за трансферную цель «Челси»
00:21
«У него было всё»: Нкунку назвал своего любимого игрока «Челси» из прошлого
26 Июля
06:49
Мареска решил, на какой позиции будет использовать Палмера в «Челси»
25 Июля
06:41
Стало известно, какую сумму предложил «Атлетико» за Галлахера
06:20
«Наполи» предлагает за Лукаку на 10 млн евро меньше, чем требует «Челси» 2
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
06:11
Мареска: «Надеюсь, «Челси» как можно скорее выиграет трофей» 1
05:17
Мареска: «Нкунку может играть везде» 1
04:37
Новый тренер «Челси» Мареска прокомментировал скандальный инцидент с Энцо Фернандесом
04:25
Чалоба решил, где хочет играть в случае ухода из «Челси»
02:28
Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена
23 Июля
23:00
«Челси» готов продать защитника за 35-40 млн евро – интерес проявляют клубы АПЛ
22 Июля
03:01
В «Челси» уверены в скором подписании перспективного бразильца 1
02:25
«Манчестер Сити» подпишет нового вратаря, если потеряет Эдерсона
00:38
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб 1
21 Июля
23:44
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса»
21:59
«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»
03:50
В «Челси» приняли решение по перспективному Андрею Сантосу
20 Июля
04:31
«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро
03:27
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
02:32
Лукаку договорился с новым клубом 1
19 Июля
00:59
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру 1
18 Июля
23:14
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
17 Июля
05:02
«Челси» нацелился на ещё одного вундеркинда из Бразилии
16 Июля
23:24
В сборной Англии разработали план приглашения Гвардиолы
06:19
Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» 1
12 Июля
22:57
«Челси» отклонил предложение по Кепе
11 Июля
03:15
«Челси» расстанется с форвардом
08 Июля
04:21
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
07 Июля
23:14
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
03:56
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
04 Июля
05:24
Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны» 1
04:19
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
01:52
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01 Июля
22:36
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб
22:09
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
30 Июня
23:35
«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака
29 Июня
05:59
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
02:58
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:27
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:35
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси» 1
00:53
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
28 Июня
07:04
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
05:40
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина 1
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» Непомнящий рассказал, чем его удивил «Спартак» в матче с «Динамо» Нападающий «Спартака» Угальде назвал минус Москвы В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону» Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
Спортивные новости
Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной на Олимпиадах Официально: Чимаев, Волков и Анкалаев проведут следующие бои на турнире UFC 308 Кто лидирует на Олимпиаде после первой недели Глава ФТР Селиваненко высказался о выходе россиянок Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр, разгромив испанскую пару Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Августа
00:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определился с требованиями по Альваресу
00:08 · Англия. Чемпионшип
​«Лутон Таун» не будет разрабатывать новую футболку из уважения к фанам
03 Августа
23:59 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Челси» Адарабиойо поделился мнением о Мареске
23:35 · Англия. Премьер-лига
Дьюсбери-Холл: «Через шесть месяцев вы увидите совсем другой «Челси»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не одобряет вариант с арендой в «Челси»
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» купил лучшего игрока Чемпионшипа за 30 млн евро официально
22:18 · Англия. Премьер-лига
Гюсто – об участии «Челси» в Лиге конференций: «Лучше, чем ничего»
21:47 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Ньюкасла» Гимараэс ответил на вопрос о будущем
20:59 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр почтил память Шекспира
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не заинтересован в Кьезе
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» будет сложно купить Соланке
18:18 · Англия. Премьер-лига
Гехи открыт к трансферу в «Ньюкасл»
17:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» может купить Альвареса у «Манчестер Сити» за 70-80 млн евро
17:49 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА прокомментировали разбирательство в CAS с «Херенвеном»
17:42 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» придумал, как заполучить звезду «Манчестер Сити» слухи
16:44 · Англия. Премьер-лига
Мареска ответил на вопрос о ситуации Галлахера в «Челси»
16:26 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» была сильнее «Тоттенхэма»
16:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии Холанна
15:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как изменится после наказания «Манчестер Сити»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Ровно 25 лет назад Анри перешёл в «Арсенал»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на прозвище Марески «Диетический Пеп»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить нападающего «Манчестер Сити»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет минимум 35 миллионов евро за Нкетиа
13:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на информацию о возможном приглашении в сборную Англии
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» дала разрешение Мазрауи на переход в топ-клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем