Осимхен не одобряет вариант с арендой в «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не хочет уходить в аренду.

Нигерийский футболист намерен сменить клуб до закрытия трансферного окна, а в «Наполи» намерены заменить форварда Ромелу Лукаку. Напрашивающийся в данной ситуации обмен в настоящее время не обсуждается – «Челси» не может позволить себе подписание Осимхена из-за ограничений финансового фэйр-плей. Один из возможных вариантов – аренда, однако такая опция не нравится самому 25-летнему игроку, докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

Ситуация может измениться в ближайшие недели, если желающих приобрести Осимхена так и не найдётся. Чтобы провернуть сделку, «Челси» и «Наполи» придётся проявить изобретательность при обсуждении финансовых деталей перехода.