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«Вест Хэм» купил лучшего игрока Чемпионшипа за 30 млн евро официально

03 Августа 2024 • 23:03 Комментировать
Вест Бромвич
...
Лидс
17.08 14:30

Вингер Крисенсио Саммервилль официально сменил «Лидс» на «Вест Хэм».

Нидерландец заключил контракт до 2029 года с возможностью однолетней пролонгации, сообщает пресс-служба «молотобойцев». Стоимость трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила чуть меньше 30 млн евро.

Саммервилль был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша английского Чемпионшипа. В активе 22-летнего футболиста 19 забитых мячей и девять результативных передач в 43 поединках «Лидса» в чемпионате, а также один гол в трёх матчах плей-офф.

Интерес к игроку приписывался грандам европейского футбола, в числе которых назывались «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ» и «Милан».

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