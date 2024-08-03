Гюсто – об участии «Челси» в Лиге конференций: «Лучше, чем ничего»

Правый защитник «Челси» Мало Гюсто рассказал, что думает об игре в Лиге конференций.

«Синие» финишировали шестыми в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги, благодаря чему получили путёвку в третий по значимости еврокубок. Свой путь в турнире лондонцы начнут с раунда плей-офф.

«Это лучше, чем ничего. Мы должны идти вперёд шаг за шагом. У нас молодая команда, и Лига конференций может быть полезна для нас – мы получим опыт выступления в еврокубках.

У нас будет шанс оставить приятные воспоминания. Мы должны что-то выиграть в этом сезоне – такова наша цель. Речь идёт о победе в Премьер-лиге, кубках или Лиге конференций. Важно выигрывать трофеи», – цитирует The Athletic Гюсто.