Лидер «Ньюкасла» Гимараэс ответил на вопрос о будущем

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс признался, что рад остаться в своём нынешнем клубе.

Бразилец интересен английским и зарубежным топ-клубам на протяжении нескольких лет, но пока всё ограничивается лишь слухами. В новом интервью хавбек в очередной раз заявил, что не торопится уходить.

«Я очень рад начать новый сезон в «Ньюкасле». Этот клуб много для меня сделал с первого дня моего пребывания здесь.

Стать капитаном этой команды – ещё одна сбывшаяся мечта. Я всегда об этом мечтал, но не мог представить, что так оно и случится», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова 26-летнего игрока, чей контракт с «сороками» рассчитан до 2028 года.