​Магуайр почтил память Шекспира

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр скорбит после известия о смерти 60-летнего Крэйга Шекспира - своего бывшего тренера в «Лестере». Он опубликовал сообщение, в котором поделился своими чувствами вследствие произошедшего:

- Это человек, который нанял меня в «Лестер», который помог поверить в себя. Человек, у которому я очень многому научился. Я всегда буду благодарен Крэйгу. Футболу будет не хватать его, и моей жизни тоже, - написал Гарри Магуайр.

Новый сезон английского чемпионата начнётся шестнадцатого августа, в первом туре «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм».