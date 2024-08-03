«Тоттенхэм» не заинтересован в Кьезе

«Тоттенхэм» не претендует на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Туринцы готовы продать 26-летнего игрока этим летом, поскольку его контракт истекает через год, а переговоры по новому соглашению к успеху не привели. Интерес к итальянцу приписывался ряду клубов Английской премьер-лиги, включая «Тоттенхэм», однако «шпоры», похоже, не участвуют в гонке. По сообщениям Football Insider, лондонцы не планируют трансфер, несмотря на слухи.

В числе претендентов на Федерико Кьезу также фигурировали «Арсенал», миланский «Интер», «Наполи», «Рома» и «Бешикташ». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста «Ювентуса» в 35 млн евро.