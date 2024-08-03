«Тоттенхэму» будет сложно купить Соланке

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему Доминику Соланке из «Борнмута». При этом пока сложно сказать, имеет ли такой трансфер право на жизнь этим летом. «Вишни» не хотят отпускать Соланке, а «шпоры» вряд ли потянут опцию его выкупа. Речь идёт о сумме в 65 миллионов фунтов стерлингов (около 76 миллионов евро).

В прошлом сезоне Доминик Соланке провёл в Премьер-лиге 38 матчей, в которых забил 19 голов и отдал три голевых паса на партнёров. В сентябре нападающий отметит свой 27-й день рождения.

Добавим, что следующий чемпионат Англии уже не за горами – первый матч пройдёт 16 августа.