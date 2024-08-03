Гехи открыт к трансферу в «Ньюкасл»

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи открыт к варианту с летним трансфером в «Ньюкасл». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Times.Ранее сообщалось, что «сороки» начали переговоры по 24-летнему футболисту.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марка Гехи в 38 миллионов евро. Защитник является игроком основного состава национальной сборной Англии. Этим летом Гехи выступил на чемпионате Европы, где «три льва» проиграли в финале Испании со счётом 1:2.

Отметим, что за «Кристал Пэлас» Гехи выступает с лета 2021 года. Защитник является воспитанником «Челси».