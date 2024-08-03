«ПСЖ» может купить Альвареса у «Манчестер Сити» за 70-80 млн евро

Нападающий Хулиан Альварес может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшие недели. Двумя главными претендентами на подписание 24-летнего аргентинца являются «Атлетико» и «ПСЖ». Чемпионы Франции рассчитывают успешно закрыть переговоры за счёт более крупного предложения футболисту и его клубу.

Как сообщает журналист Санти Ауна, «ПСЖ» может заплатить за Альвареса около 70-80 миллионов евро. Переговорный процесс продвигается. Главный тренер парижан Луис Энрике хочет, чтобы Альварес оказался в его команде.

Ранее Хулиан Альварес прямо сказал, что хочет больше играть в важных матчах, а Хосеп Гвардиола допустил его уход.