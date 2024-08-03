Нападающий Хулиан Альварес может покинуть «Манчестер Сити» в обозримом будущем. Ранее Хосеп Гвардиола допускал уход аргентинца с учётом его желания получать больше времени на поле в больших матчах.

Альварес интересен не только «Атлетико», но и «ПСЖ». Согласно информации журналиста Гастона Эдула, гранд Лиги 1 придумал, как выиграть борьбу за форварда. Чемпионы Франции предложили больше денег – как «Манчестер Сити» за трансфер, так и игроку по контракту.

При этом у «Атлетико» тоже есть козырь в переговорах – это город Мадрид. Очевидно, Альварес предпочитает оказаться именно в испанской столице.