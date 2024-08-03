Мареска ответил на вопрос о ситуации Галлахера в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий о ситуации полузащитника Конора Галлахера. Ранее появлялась информация о том, что лондонцы исключили Галлахера из основного состава после нескольких отказов продлить контракт.

«Могу лишь сказать, что я знаю, что Галлахер контактирует с клубом, чтобы найти решение. Клуб предлагает ему контракт. Но на сегодняшний день это единственная новость, которую я получил», - цитирует Мареску портал Goal.

Действующий контракт Конора Галлахера с «Челси» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. Интерес к 24-летнему полузащитник проявляет «Атлетико».