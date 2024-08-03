«Бавария» была сильнее «Тоттенхэма»

В субботу в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч проводили «Бавария» и «Тоттенхэм». Команда Бундеслиги одержала победу со счётом 2:1. В составе мюнхенцев голы забили Габриэль Видович и Леон Горецка, а в составе лондонцев – Педро Порро.

Свой первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Бавария» проведёт 16 августа – против «Ульма» в Кубке Германии. А для «Тоттенхэма» новый сезон начнётся 19 августа – с матча Премьер-лиги против «Лестера».