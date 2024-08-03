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«Бавария» была сильнее «Тоттенхэма»

03 Августа 2024 • 16:26 Комментировать

В субботу в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч проводили «Бавария» и «Тоттенхэм». Команда Бундеслиги одержала победу со счётом 2:1. В составе мюнхенцев голы забили Габриэль Видович и Леон Горецка, а в составе лондонцев – Педро Порро.

Свой первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Бавария» проведёт 16 августа – против «Ульма» в Кубке Германии. А для «Тоттенхэма» новый сезон начнётся 19 августа – с матча Премьер-лиги против «Лестера».

Протокол игры  
Бавария 2:1 Тоттенхэм
(1:0) Видович Габриэль 4'    
(2:0) Горецка Леон 56'    
    65' Порро Педро (2:1)
Дэвис Харви Викарио Гульельмо   75' (Остин Брендон (   75' ) Порро Педро   79' (Эбботт Джордж (   79' ) Дрэгушин Раду   47' (Эмерсон Жуниор (   47' ) Спенс Джед   64' (Девайн Алфи (   64' ) Сарр Пап Матар   64' (Скипп Оливер (   64' ) Мэддисон Джеймс   47' (Биссума Ив (   47' ) Кулушевски Деян   75' (Мур Мики (   75' ) Грэй Андре Джонсон Бреннан   75' (Вернер Тимо (   75' ) Хын Мин Сон   75' (Will Lankshear (   75' )
Запасные: Бергвалль Лукас Холл Тайрис Уайтмэн Элфи Гантер Лука Велиз Алехо Донли Джейми Манор Соломон
Нойер Мануэль   46' (Ульрайх Свен (   46' ) Боэ Саша   68' (Мазрауи Нуссаир (   68' ) Станишич Йосип   81' (Асено-Нкили Ноэль (   81' ) Мин-Чжэ Ким   55' (Дайер Эрик (   55' ) Киммих Йозуа   46' (Лаймер Конрад (   46' ) Геррейру Рафаэл   55' (Азну Адам (   55' ) Гнабри Серж   46' (Горецка Леон (   46' ) Мюллер Томас   47' (Лицина Адин (   47' ) Видович Габриэль   46' (Пальинья Жоау (   46' ) Павлович Андрия Тель Матис   68' (Иранкунда Нестори (   68' )
Запасные: Сарагоса Брайан Ноэль Асеко Шмитт Макс Фернандес Джулиан
Сегодня. Стадион "Сеул Уорлд Кап " .
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Тоттенхэм Бавария
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