«Бавария» была сильнее «Тоттенхэма»

В субботу в рамках подготовки к новому сезону товарищеский матч проводили «Бавария» и «Тоттенхэм». Команда Бундеслиги одержала победу со счётом 2:1. В составе мюнхенцев голы забили Габриэль Видович и Леон Горецка, а в составе лондонцев – Педро Порро.
Свой первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Бавария» проведёт 16 августа – против «Ульма» в Кубке Германии. А для «Тоттенхэма» новый сезон начнётся 19 августа – с матча Премьер-лиги против «Лестера».
Протокол игры
|(1:0) Видович Габриэль 4'
|(2:0) Горецка Леон 56'
|65' Порро Педро (2:1)
Дэвис Харви • Викарио Гульельмо 75' (Остин Брендон ( 75' ) • Порро Педро 79' (Эбботт Джордж ( 79' ) • Дрэгушин Раду 47' (Эмерсон Жуниор ( 47' ) • Спенс Джед 64' (Девайн Алфи ( 64' ) • Сарр Пап Матар 64' (Скипп Оливер ( 64' ) • Мэддисон Джеймс 47' (Биссума Ив ( 47' ) • Кулушевски Деян 75' (Мур Мики ( 75' ) • Грэй Андре • Джонсон Бреннан 75' (Вернер Тимо ( 75' ) • Хын Мин Сон 75' (Will Lankshear ( 75' )
Запасные: Бергвалль Лукас • Холл Тайрис • Уайтмэн Элфи • Гантер Лука • Велиз Алехо • Донли Джейми • Манор Соломон
Нойер Мануэль 46' (Ульрайх Свен ( 46' ) • Боэ Саша 68' (Мазрауи Нуссаир ( 68' ) • Станишич Йосип 81' (Асено-Нкили Ноэль ( 81' ) • Мин-Чжэ Ким 55' (Дайер Эрик ( 55' ) • Киммих Йозуа 46' (Лаймер Конрад ( 46' ) • Геррейру Рафаэл 55' (Азну Адам ( 55' ) • Гнабри Серж 46' (Горецка Леон ( 46' ) • Мюллер Томас 47' (Лицина Адин ( 47' ) • Видович Габриэль 46' (Пальинья Жоау ( 46' ) • Павлович Андрия • Тель Матис 68' (Иранкунда Нестори ( 68' )
Запасные: Сарагоса Брайан • Ноэль Асеко • Шмитт Макс • Фернандес Джулиан
Сегодня. Стадион "Сеул Уорлд Кап " .
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