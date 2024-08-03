Гвардиола рассказал о состоянии Холанна

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал новый комментарий о состоянии нападающего Эрлинга Холанна. Несколько дней назад испанский тренер рассказывал о проблемах со здоровьем у норвежца.

«Он чувствует себя намного лучше. Надеюсь, Холанн сможет провести на поле несколько минут в ближайшем матче», - сказал Гвардиола журналистам.

В ночь с субботы на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Манчестер Сити» проведёт товарищеский матч против «Челси». Для «горожан» это будет последняя игра в рамках предсезонной подготовки.

В суббот, 10 августа, «Манчестер Сити» будет играть против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.