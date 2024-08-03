Ровно 25 лет назад Анри перешёл в «Арсенал»

Ровно 25 лет назад, 3 августа 1999 года, нападающий Тьерри Анри перешёл из «Ювентуса» в «Арсенал». Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, за тот трансфер лондонский клуб заплатил 16,1 миллиона евро.

Всего за «Арсенал» Анри провёл 377 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 228 голов и 97 результативных передач на партнёров. В Английской премьер-лиге француз в своё время был настоящей звездой.

В настоящий момент же Тьерри Анри тренирует молодёжную сборную Франции. Накануне команда пробилась в полуфинал олимпийского турнира, обыграв Аргентину со счётом 1:0.

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