Гвардиола отреагировал на прозвище Марески «Диетический Пеп»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска имеет прозвище «Диетический Пеп». В своё время специалист трудился в штабе Хосепа Гвардиолы. Испанский рулевой «Манчестер Сити» отреагировал на прозвище своего коллеги.

- Диетический? – переспросил Гвардиола, когда журналисты назвали ему прозвище Марески.

- Похож на вас, но не совсем вы.

- Это всё-за волос… и из-за бороды, - сказал Гвардиола со смехом.

Напомним, что в «Челси» Энцо Мареска перебрался из «Лестера». По итогам прошлого сезона под руководством Марески «лисы» вернулись в топ-дивизион – в Английскую премьер-лигу.

Новый чемпионат Англии стартует через две недели.