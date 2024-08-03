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Гвардиола отреагировал на прозвище Марески «Диетический Пеп»

03 Августа 2024 • 14:47 Комментировать

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска имеет прозвище «Диетический Пеп». В своё время специалист трудился в штабе Хосепа Гвардиолы. Испанский рулевой «Манчестер Сити» отреагировал на прозвище своего коллеги.

- Диетический? – переспросил Гвардиола, когда журналисты назвали ему прозвище Марески.

- Похож на вас, но не совсем вы.

- Это всё-за волос… и из-за бороды, - сказал Гвардиола со смехом.

Напомним, что в «Челси» Энцо Мареска перебрался из «Лестера». По итогам прошлого сезона под руководством Марески «лисы» вернулись в топ-дивизион – в Английскую премьер-лигу.

Новый чемпионат Англии стартует через две недели. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Энцо Мареска ещё теги
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