«Арсенал» может купить нападающего «Манчестер Сити»

Лондонский «Арсенал» положил глаз на нападающего «Манчестер Сити». По информации от Daily Mirror, «канониры» хотели бы пополнить свои ряды Хулианом Альваресом, который хочет покинуть «Этихад» в это трансферное окно.

«Арсенал» в курсе, что «Манчестер Сити» требует за Альвареса в районе 90 миллионов евро без учёта бонусов. «Канониры» пока не предпринимали конкретных действий, но всё может измениться в ближайшее время.

Альварес успел провести в Английской премьер-лиге два сезона, в которых отметился 20 забитыми голами. Аргентинский нападающий интересен и другому лондонскому клубу – «Челси», который тоже ищет нового форварда.