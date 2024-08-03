«Арсенал» хочет минимум 35 миллионов евро за Нкетиа

Лондонский «Арсенал» повесил ценник на своего форварда Эдди Нкетиа. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» готовы продать нападающего за 35 миллионов евро.

Главным претендентом на Нкетиа является французский «Марсель», который недавно возглавил бывший тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби. «Провансальцы» могут отказаться от кандидатуры Нкетиа, так как считают требуемую сумму компенсации слишком дорогой.

Сам Эдди открыт к тому, чтобы перейти в новую команду для получения регулярной игровой практики. На замену Нкетиа «Арсенал» может приобрести нападающего «Брайтона» Жоао Педро.