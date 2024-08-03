Гвардиола отреагировал на информацию о возможном приглашении в сборную Англии

Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост главного тренера сборной Англии после чемпионата Европы. Теперь Футбольная ассоциация Англии ищет нового рулевого для национальной команды. Поговаривали, что англичане могут назначить временного тренера и дождаться Хосепа Гвардиолу, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает через год. Сам Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Я здесь [в «Манчестер Сити], и я действительно счастлив. Я больше ничего не могу сказать. Не знаю, откуда берутся эти слухи. Я очень доволен в своём клубе. Я с нетерпением жду, когда все наши футболисты вернутся к тренировкам», - сказал Гвардиола журналистам.