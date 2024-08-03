«Бавария» дала разрешение Мазрауи на переход в топ-клуб АПЛ

Мюнхенская «Бавария» близка к продаже своего правого защитника Нуссера Мазрауи в топ-клуб Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Санти Уны, марокканец близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что Мазрауи дали разрешение вылететь в Манчестер для завершения своего трансфера. Помимо Нуссера команда Эрика тен Хага заинтересована в другим футболисте «Баварии» – в центральном защитнике Маттейсе де Лигте, которого оценивают в 60 миллионов евро.

Мазрауи и де Лигт ранее выступали под руководством тен Хага в амстердамском «Аяксе». «Манчестер Юнайтед» работает над тем, чтобы оформить трансфер обоих защитников.