Фланговый защитник Ян Коуто перешел из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию». Как сообщает пресс-служба «шмелей», 22-летний латераль подписан на правах аренды до конца июня следующего года. В соглашении прописана опция выкупа в размере 25 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Коуто выступал в аренде за каталонскую «Жирону». Бразильский защитник принял участие в 34 поединках чемпионата Испании, в которых отметился одним забитым мячом и девятью голевыми передачами.

В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Боруссия» финишировала на пятом месте в турнирной таблице.