«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в услугах 24-летнего испанского вингера заинтересован лондонский «Челси».

Трансферная стоимость Феррана оценивается в 30 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Торресом и «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник поучаствовал в 29 поединках за «Барселону». Торрес отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.