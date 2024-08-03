Фюллькруг покинул расположение дортмундской «Боруссии» для переговоров с другим клубом

Немецкий нападающий Никлас Фюллькруг в скором времени должен сменить клубную прописку.

Как передаёт пресс-служба «Боруссии», 31-летний форвард покинул расположение клуба сегодня утром, получив разрешение от руководства дортмундцев. Футболист отправится на переговоры с «Вест Хэмом», который, по данным СМИ, готов заплатить за футболиста требуемые «Боруссией» 30 миллионов евро, Контракт стороны подпишут на три года, в новом клубе Никлас будет получать зарплату в 3 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне Фюллькруг появлялся на поле в 31 матче Бундеслиги, записал на свой счёт 12 голов и сделал восемь ассистов на своих партнёров.