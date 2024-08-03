Гвардиола высказался о новом тренере «Челси»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о новом главном тренере лондонского «Челси» Энцо Мареске.
«Для тренера самое главное – придерживаться своей философии, несмотря на результаты. Мареска верит в то, что добьется успеха. Не знаю, сколько времени ему понадобится на это, но уверен, что он сможет», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.
Напомним, что Мареска занял пост главного тренера «пенсионеров» этим летом, подписав трудовое соглашение до середины 2029 года.
По итогам прошлого сезона лондонская команда финишировала на шестом месте в Премьер-лиге.
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