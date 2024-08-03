Итальянский гранд поборется за защитника «Манчестер Юнайтед»

Аарон Уан-Биссака, защитник «Манчестер Юнайтед», в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации Football Insider, в услугах 26-летнего правого защитника заинтересован «Интер», который намерен составить конкуренцию «Вест Хэму» в борьбе за игрока. Сам футболист больше склоняется к отъезду из Англии. «Манчестер Юнайтед» готов продать своего футболиста за 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Уан-Биссака появлялся на поле в 30 матчах и сделал три ассиста на своих партнёров. Его трудовой договор с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.