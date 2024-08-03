«Арсенал» нашёл форварда на замену Нкетиа

Лондонский «Арсенал» нашёл нападающего, которым хочет заменить Эдди Нкетиа, который близок к переходу в «Марсель». По информации от Football Transfers, главному тренеру «канониров» Микелю Артете очень нравится Жоао Педро из «Брайтона».

Напомним, бразилец перебрался в свою нынешнюю команду прошлым летом из «Уотфорда». 22-летний нападающий в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 9 голов и 4 результативные передачи.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого нападающего в 45 миллионов евро. Футболист к сегодняшнему дню успел провести один матч за основную сборную Бразилии.