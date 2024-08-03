«Галатасарай» нацелился на полузащитника «Манчестер Сити»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может сменить туманный Альбион на Турцию, информирует таблоид The Sun.

Согласно сведениям источника, в услугах английского футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Турецкий гранд рассчитывает оформить сделку в текущее трансферное окно. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

Филлипс является футболистом «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Срок действующего трудового договора между «горожанами» и игроком рассчитан до середины 2028 года.

Во второй половине прошлого сезона Кэлвин играл за «Вест Хэм» на правах аренды.