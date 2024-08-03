«Ливерпуль» принял решение по Гомесу

Боссы «Ливерпуля» планируют расстаться с защитником Джо Гомесом в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Tribal Football.

Согласно сведениям источника, мерсисайдцы решили избавиться от Гомеса, поскольку имеют достаточное количество альтернативных вариантов на эту позицию. 27-летний футболист связан контрактными обязательствами с «Ливерпулем» до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Гомеса оценивается в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги защитник провел 32 поединка за «Ливерпуль». Джо сделал голевую передачу и получил пять желтых карточек.