«Манчестер Сити» может продать защитника в «Тоттенхэм»

Защитник Исса Каборе, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно сообщениям Sbnation, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

«Шпоры» рассматривают Каборе в качестве замены Эмерсону, который может продолжить карьеру в «Милане». Стоит отметить, что в прошлом сезоне защитник выступал за «Лутон» на правах аренды.

23-летний футболист перешел в «Манчестер Сити» летом 2020 года. Срок действующего контракта между игроком и «горожанами» рассчитан до середины 2025-го. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.