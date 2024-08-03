Эдерсон не станет игроком «Аль-Иттихада», клуб нашёл другого вратаря

Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон не перейдёт в «Аль-Иттихад».

Как пишет на своих страницах инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии готовится оформить трансфер Предрага Райковича, выступающего за «Мальорку». За переход вратаря «Аль-Иттихад» заплатит около 11 миллионов евро. По этой причине трансфер Эдерсона не состоится.

Эдерсон принадлежит английскому клубу с 2017 года. На его счету 332 матча за «горожан» во всех турнирах, в 155 встречах вратарь сохранил свои ворота «сухими». Контракт Эдерсона с «Манчестер Сити» истекает в 2026 году, а трансферная стоимость вратаря оценивается в 35 миллионов евро.