Гвардиола высказался о Лионеле Месси

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о влиянии звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси на футбол в США.
«МЛС становится все лучше и лучше. В эту лигу приезжают такие футболисты, как Месси. Когда Лео со своей командой играет на выезде, то собираются полные стадионы. После его трансфера заметен большой эффект», - передает слова испанского специалиста City Xtra.
Напомним, что Месси пополнил ряды «Интер Майами» летом прошлого года. С того момента 37-летний нападающий поучаствовал в 29 поединках, отметившись 25 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.
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