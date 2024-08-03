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Альварес выбрал между «ПСЖ» и «Атлетико»

03 Августа 2024 • 08:57 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Герман Гарсия Грова.

Согласно сведениям источника, в подписании аргентинского форварда заинтересован французский «ПСЖ». Парижане сделали официальное предложение английскому клубу. Что касается Альвареса, то нападающий предпочитает продолжить карьеру в Испании, где интерес к нему проявляет мадридский «Атлетико».

В прошлом сезоне чемпионата Англии Хулиан провел 36 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Атлетико Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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